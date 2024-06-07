皇翔持續評估雙北以外開發案 並在住宅與商辦推案取得平衡
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 11:30
上市建商皇翔建設 (2545-TW) 今 (7) 日召開股東會，並通過每股配發現金 2.3 元。皇翔董事長廖年吉指出，台積電 (2330-TW) 效應發酵下造成房市交易熱絡，同時皇翔也看好台灣中、南部房地產市場前景，目前正評估在台中的開發案。
至於皇翔未來土地開發的走向，廖年吉指出，皇翔建設對商辦和住宅開發及推案比重將會平衡。
皇翔建設 2024 今年入帳建案包括，台北市土城區明德段 109、222 地號及總銷 14 億元「皇翔芊翠」，總銷 19 億元「皇翔芊樾」，及成屋銷售等可以入帳。法人指出，今年房市熱絡，皇翔個案去化速度佳，預估今年度獲利可望優於去年。
皇翔建設在 2024 年的市場推案方面，將推出總銷約 50 億元的台北萬華漢中段建案，以及總銷約 150 億元的中和保二案；這兩個建案都爲屬預售個案，合計推案量約在 200 億元。
同時，皇翔建設並持續銷售「皇翔幸薈」、「皇翔 MRT」等成屋案。
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