晶鑽生醫完成2.21億元現增 加速中國臨床試驗及美國取證進度

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-30 09:41

晶鑽生醫 (6815-TW) 公告 2024 年現金增資案順利完成，以每股 85 元發行 2600 張，總計募集 2.21 億元資金，增資基準日為 5 月 30 日。此次增資用途將用於加速推動生物醫材拉提線材，以及再生注射劑在中國的臨床試驗與美國的取證速度。

晶鑽生醫指出，此次現增獲得股東及特定人踴躍認購，除員工、原股東外，也包括專業投資機構，包括聯電弘鼎創投、官股金控兆豐創投、中租集團旗下的仲安生醫、新承創投、創世投創、和鼎創投、Maxpro 合夥人等在內的特定人。

晶鑽生醫說明，此次增資用途將用於充實營運資金及加速海外布局，同時加速推動生物醫材拉提線材，以及再生注射劑在中國的臨床試驗與美國的取證速度。強化國內外策略聯盟合作，搶攻全球市占率。

受惠 MIT 生物醫材與代理業務同步成長，帶動晶鑽生醫今年 4 月營收達 5368 萬元，年增近 4 成，寫下歷史同期新高。累計今年 1 至 4 月營收 2.08 億元，年增 9.16%，同樣創下同期新高。

總經理謝佳憲表示，生物醫材提拉美至今累計銷售超過 100 萬條，培訓超過 1000 名線雕醫生，此次資金到位後，將積極開拓全球 15 個國家建立培訓據點與經銷通路為目標，並以「複合式技術」計畫性培育未來增加執業的醫師聯盟，提高訂單能見度，進一步帶動營運。