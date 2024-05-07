東陽插旗七股工業區 斥資近10億元購地設AM新廠

汽車零組件大廠東陽 ( 1319-TW ) 今 (7) 日公告，申購七股科技工業區產業用地獲核准，此次購入土地面積共 49934.41 平方公尺(約 15105.16 坪)，交易金額約 9.97 億元，東陽說明，將在七股科技工業區增設 1 座 AM 生產工廠，積極展開建廠程序。

東陽繼去年以 5.95 億元購入台南安南科工區 16129.56 平方公尺 (約 4879.19 坪) 後，今日再公告申購七股科技工業區產業用地核准，兩次申購土地共近 2 萬坪，交易總額近 16 億元。

而東陽也公告 4 月合併營收為 21.06 億元，月減 7.7%，年增 19.99%，東陽表示，自去年以來 AM 市場需求熱絡，即使進入第二季傳統淡季，訂單仍持續成長，淡季不淡。