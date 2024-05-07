東陽插旗七股工業區 斥資近10億元購地設AM新廠
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-07 16:05
汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (7) 日公告，申購七股科技工業區產業用地獲核准，此次購入土地面積共 49934.41 平方公尺(約 15105.16 坪)，交易金額約 9.97 億元，東陽說明，將在七股科技工業區增設 1 座 AM 生產工廠，積極展開建廠程序。
東陽繼去年以 5.95 億元購入台南安南科工區 16129.56 平方公尺 (約 4879.19 坪) 後，今日再公告申購七股科技工業區產業用地核准，兩次申購土地共近 2 萬坪，交易總額近 16 億元。
東陽今日董事會同步通過第一季財報，合併營收 61.74 億元，年增 10%，創 6 年同期新高，稅後純益 11.72 億元，年增幅達 2.39 倍，每股純益 (EPS)1.98 元。
而東陽也公告 4 月合併營收為 21.06 億元，月減 7.7%，年增 19.99%，東陽表示，自去年以來 AM 市場需求熱絡，即使進入第二季傳統淡季，訂單仍持續成長，淡季不淡。
東陽總裁吳永祥強調，需要加快整理整頓的腳步，積極展開建廠程序，提升產能，以滿足未來市場成長需求。
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