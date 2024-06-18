高價股點火上攻 除息旺季現金股利成焦點

鉅亨研報 2024-06-18 16:58

台北股市驚驚漲，投資人信心轉強，市場整體氛圍樂觀。FOMC 會議決策維持基準利率不變，儘管近期通膨降溫，但不太可能影響聯準會貨幣政策。

一、高價股點火上攻 投資信心轉強

台北股市驚驚漲再創新高，收盤價直衝 22,000 點之上，成交量放大至 5,000 億，權值股以及高價股點火上攻，根據我們的統計，截至 6 月 13 日止 500 元以上的高價股達 39 檔，如果把範圍擴大至 100 元以上的中高價股則是高達 429 檔，兩者紛紛創下近 5 年新高，比 2022 年底的 217 檔大幅成長 97.70%(百元中高價股)，500 元高價股成長幅度更是耀眼達 160%，由此可見，投資人的信心轉強，市場整體氛圍樂觀。

至於 6 月份最新的 FOMC 會議決策，一如市場預期沒有升息，維持基準利率 5.25%~5.50%，今年的降息預期從原先 3 碼下修至僅降息 1 碼，這部分符合我們一直跟大家強調，金融市場還必須與高利率共處一段時間。但值得留意的是，全體委員皆認為目前已沒有升息的必要，幾乎可以確定升息不在聯準會選項之中，並預計 2025 年將降息 4 次。

根據美國勞工部最新公布，5 月 CPI 年增率為 3.3%，低於預估的 3.4%，核心 CPI 年增 3.4%，也低於預估值 3.5%，創下 2021 年 1 月以來的最低水準，儘管通膨正在降溫，市場又燃起降息期待，但我們認為不太可能影響聯準會貨幣政策，原因在於還沒有見到物價會持續性往 2% 的通膨目標前進，總體經濟沒有硬著陸衰退的風險，勞動市場失業率 4.0% 也是聯準會可接受的結果，所以謹慎地維持高利率政策是機率較大的劇本。

二、除息旺季 現金股利殖利率成關注焦點

上半年度除息旺季即將進入尾聲，根據我們的統計，今年至 6/13 共有 206 間上市櫃公司完成除息，其中 93 檔標的完成填息，填息率 45%，其中 18 檔個股於當日光速填息，整體來看填息表現出色。

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條件:

1. 除息日期在 2024 年 06 月 28 日之前

2. 現金股利殖利率大於 3.5%

3. 成交量大於 1,000 張

備註:

1. 個股以除息日期由近至遠排序