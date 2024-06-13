新光三越拿下亞洲零售大獎 目標建構被信賴的生態圈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 11:39

一年一度的《亞洲零售大獎 Retail Asia Awards》於新加坡舉行第 18 屆頒獎典禮，新光三越拿下台灣唯一登上亞洲零售業最高殿堂的百貨公司殊榮，新光三越表示，未來目標建構「被信賴的生態圈」。

新光三越表示，今年以迎合零售科技新趨勢發展亞洲百貨第一家 Retail Media Network(簡稱 RMN) 自媒體系統「SKM Media」，以及舉辦超過 13 年廣受上千萬消費者青睞的「日本商品展」兩項專案參賽，獲頒《2024 亞洲零售大獎》「數位創新獎」、「快閃零售獎」雙項殊榮肯定。

《Retail Asia 亞洲零售雜誌》是零售業人士必讀的產業趨勢發展指南，至今邁入第 18 屆，邀請知名顧問公司產業專家擔任評審，從全亞洲零售商選出年度最佳代表作。

新光三越表示，拿下這兩個獎項展現新光三越於不同零售服務場景的努力成果，將持續創新，創造更多貼近消費者需求的美好生活體驗。

去年新光三越整合會員數據、最新商品趨勢與全渠道消費場景優勢，投入當今火紅的零售媒體系統 RMN，發展出亞洲百貨第一家自媒體「SKM Media」，以時尚媒體規格找來多位名人跨界合作經營生火內容，今年更發行 VIP 專屬刊物，以會員即時消費與行為數據分析、多種自動化行銷工具與各渠道廣告媒介多頭並進，創造會員獨特 OMO 品牌體驗。

例如，有法國知名頂級保養品牌新品上市，透過 CRM 數據邀請靠櫃會員中，有 8 成看過 SKM Media 品牌廣告，新品 7 天內售罄同時帶動品牌該檔期業績成長達 150%。

新光三越一年內已成功為 30 家以上精品、服飾、美妝等品牌夥伴驅動高觸及率和業績高轉換率。

此外，新光三越是台日合資百貨，在國人印象中與日本密不可分，因此，2010 年起便積極規劃推出「日本商品展」，每年以 1-2 個日本城市為主題，由團隊親自前往日本實地招商採購，舉辦 13 年來，累計有超過 500 個產地直送品牌、100 場以上的文化體驗活動，更創造超越 15 億產值、吸引逾 1000 萬人次造訪，營業額與參展人數連年成長。