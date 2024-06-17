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鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至11.66元，預估目標價為405元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 12:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.77元下修至11.66元，其中最高估值13.14元，最低估值10.59元，預估目標價為405元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.14(13.14)15.216.97
最低值10.59(10.59)13.0215.7
平均值11.85(11.93)14.3916.3
中位數11.66(11.77)14.616.27

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值72,538,57082,921,24087,083,000
最低值62,101,00071,573,00076,987,290
平均值66,331,06075,639,12081,687,800
中位數66,003,00074,168,00081,340,450

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.6513.8510.679.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,567,69768,744,70158,622,05051,119,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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