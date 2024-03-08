健鼎1-2月營收101億元年增9.47% 估Q1營收將優於上季

健鼎在 2024 年首季的網通、伺服器及汽車應用板接單仍強，法人估單季營收將超越上一季的 149.51 億元，甚至達 155 億元的旺季營收水準。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案也進行另一越南周德新廠的投資之中。