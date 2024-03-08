健鼎1-2月營收101億元年增9.47% 估Q1營收將優於上季
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 15:27
健鼎科技 (3044-TW)，今 (8) 日公布最新營收資訊，健鼎 2024 年 2 月營收 40.19 億元，月減 34.83%，年減 13.45%；累計 2024 年 1-2 月營收 101.87 億元，年增 9.47%。健鼎則指出，2 月營收的下滑，主要受到春節長假，客戶提前於元月拉貨及受氣候影響員工春假返工延遲所致。
健鼎在 2024 年首季的網通、伺服器及汽車應用板接單仍強，法人估單季營收將超越上一季的 149.51 億元，甚至達 155 億元的旺季營收水準。
健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元，也可望成為 2023 年 PCB 全製程廠的每股獲利王。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案也進行另一越南周德新廠的投資之中。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇