健鼎去年汽車板出貨擊敗敬鵬首度稱王 EPS也奪冠稱霸

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-24 10:03

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 以擁有兩岸每月千萬呎產能及高階 HDI 製程競爭優勢下，去 (2023) 年不僅以每股純益 11.53 元奪下 PCB 全製程廠獲利王；同時，健鼎在去年汽車板出貨金額近 160 億元，超越敬鵬 (2355-TW) 的 134 億元，首度登上台廠汽車板銷售冠軍。

同時，健鼎仍看好 2024 年第一季記憶體模組、伺服器、汽車等應用的出貨，單季總體營收法人估單季營收將超越上一季的 149.51 億元，甚至達 155 億元的旺季營收水準。

對於健鼎的奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍，健鼎主管分析，過去汽車 Tier 1 供應鏈對 PCB 的需求以高信賴度爲主，近年產品設計上則更進入 輕薄短小的 HDI 板設計，在兩項門檻之下，健鼎以高產能的 HDI 製程，在汽車板市場取得更多的市占， 進一步推升在這類別產品的營收比重及金額。

健鼎 2023 年全年營收營收爲 588.62 億元，其中汽車板占比重 27.71%，占各類產品應用的第一位，換算金額爲 159.54 億元，第二位則是伺服器及網通板，比重占 21.5%，同時，以健鼎 2023 年汽車板出貨 159.54 億元，除打敗敬鵬之外，也較本身 2022 年汽車板出貨的 134.2 億元成長高達 18.88%。

值得注意的是，自 2022 年第四季起，在消費、網通電子進人去化庫存而形成 PCB 產業訂單趨緩同時，健鼎自 2022 年第四季起的汽車板銷售比重都站穩在 24.5% 以上，都占各類產品應用的第一位，2023 年第一季營收 142.29 億元，但汽車板出貨營收占比高達 29.6% 而改寫比重新高。

而敬鵬 2023 年營收 167.49 億元，年減 4.74%，其中汽車板占 80%、通訊板占 10%、工控板 占 6%、消費性電子占 3%、其他占 1%。換算之下，敬鵬在去年汽車板出貨金額 134 億元，年減 4.92%，大致與整體營收的衰退幅度相符。但是單就汽車板的出貨競賽而言，健鼎與敬鵬在 2023 年的一增一減，也讓健鼎一舉奪下台廠汽車板銷售冠軍，這也是健鼎在 2012 年大舉介入汽車板市場以來，首度拿下汽車板出貨王寶座。

依統計結果，台商汽車板廠領先群的大型汽車板廠在 2023 年汽車板銷售金額攻上 500 億元大關。

而依統計及各公司法說會提供的資訊顯示，定穎 2023 年營收 136.21 億元，汽汽車板營收約 93.98 億元，占營收約 69%。