〈焦點股〉汽車板即將進入旺季需求 健鼎及高技領漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 10:33

由於 4 月開始進入汽車板需求旺季，台股在高檔類股輪動之下，今 (22) 日大盤出現振盪同時，市場資金往汽車板類股布局，盤中包括健鼎 (3044-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及高技 (5439-TW) 都成焦點，其中高技並大漲超過 4.5%，最高價達 124 元。

而最大規模的汽車板生產廠健鼎，兩岸每月產能跨越 1000 萬平方呎，在 2023 年全年營收 588.62 億元，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元，也勝過欣興 (3037-TW)，並超越臻鼎 (4958-TW)。

健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元。

健鼎在 2024 年首季的網通、伺服器及汽車應用板接單仍強，法人估單季營收將超越上一季的 149.51 億元，甚至達 155 億元的旺季營收水準。