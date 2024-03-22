〈焦點股〉汽車板即將進入旺季需求 健鼎及高技領漲
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 10:33
由於 4 月開始進入汽車板需求旺季，台股在高檔類股輪動之下，今 (22) 日大盤出現振盪同時，市場資金往汽車板類股布局，盤中包括健鼎 (3044-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及高技 (5439-TW) 都成焦點，其中高技並大漲超過 4.5%，最高價達 124 元。
而最大規模的汽車板生產廠健鼎，兩岸每月產能跨越 1000 萬平方呎，在 2023 年全年營收 588.62 億元，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元，也勝過欣興 (3037-TW)，並超越臻鼎 (4958-TW)。
健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元。
健鼎在 2024 年首季的網通、伺服器及汽車應用板接單仍強，法人估單季營收將超越上一季的 149.51 億元，甚至達 155 億元的旺季營收水準。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案也進行另一越南周德新廠的投資之中。
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