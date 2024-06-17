IMD世界競爭力排名台灣第8 下滑2名 仍超越美日韓

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-18 10:52

瑞士洛桑管理學院（IMD）今 (18) 日公布「2024 年 IMD 世界競爭力年報」，臺灣在 67 個受評比國家中排名第 8，較去年下滑 2 名，主要在經濟表現由第 20 名退步至第 26 名。在人口超過 2,000 萬人的經濟體中，連續 4 年排名蟬聯世界第 1，全球排名仍勝美中日韓。

2024 年 IMD 全球排名，前 10 名為新加坡、瑞士、丹麥、愛爾蘭、香港、瑞典、阿拉伯聯合大公國、台灣、荷蘭、挪威；美國排名第 12、中國排名第 14、韓國排名第 20、日本則在第 38 名。

2024 年競爭力評比四大指標中，我國「企業效能」、「政府效能」與「基礎建設」分別高居全球第 6 名、第 8 名與第 10 名，惟「經濟表現」滑落 6 名至世界第 26 名，主因 2023 年全球高通膨與高利率環境導致終端需求疲軟，國內製造業持續調整庫存衝擊出口，加以廠商投資動能趨於保守所致。

經濟表現的「國內經濟」、「國際貿易」排名退步，是導致經濟表現評比不佳的主要原因。2023 年全球經貿前景的不確定性，削弱出口表現及國內企業投資信心，衝擊經濟成長表現。至於「國際投資」與「就業」排名則分別進步 4 名及 2 名。

政府效能由上年第 6 名退步至第 8 名，在「租稅政策」、「體制架構」與「社會架構」排名均呈上升；「經商法規」排名則與去年持平，惟有「財政情勢」退步 1 名到第 7 名，主因我國在全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，致使各級政府債務占 GDP 比率上升。

企業效能由上年第 4 名退步至第 6 名，主要因「生產力及效率」、「勞動市場」與「經營管理」排名較去年下降 1-2 名，「社會大眾信任企業經理人」、「經理人具企業家精神」排名高居世界第 1，「企業反應快、彈性大」、「顧客滿意度受到企業重視」排名第 2，「董事會有效監管公司運作」則高居第 3。