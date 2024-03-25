國發會：前2月公共建設執行1037億元 近17年同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 19:56

國發會副主委高仙桂於今（25）日表示，2024 年整體公共建設計畫截至 2 月底經費共執行 1,037 億元，經費達成率 13.34%，是有紀錄以來，首度前兩個月即執行破千億元，創近 17 年來同期新高。

國發會 119 次委員會議 25 日召開，會中由國發會報告今年整體公共建設計畫推動情形，並由國發會副主委高仙桂主持委員會議後記者會。

國發會主委龔明鑫表示，因應今年公共建設經費規模接近 7,800 億元，創近 17 年新高，已請各部會依據所屬計畫年度工作排程，檢視年度經費配置之合理性，尤其是過度集中於第 4 季或年底執行者，應評估提前執行，並預留估驗計價及經費核銷作業所需時程，儘速將應付款項撥付廠商，以利提升年底經費執行績效。