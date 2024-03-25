國發會：前2月公共建設執行1037億元 近17年同期新高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 19:56
國發會副主委高仙桂於今（25）日表示，2024 年整體公共建設計畫截至 2 月底經費共執行 1,037 億元，經費達成率 13.34%，是有紀錄以來，首度前兩個月即執行破千億元，創近 17 年來同期新高。
國發會 119 次委員會議 25 日召開，會中由國發會報告今年整體公共建設計畫推動情形，並由國發會副主委高仙桂主持委員會議後記者會。
國發會主委龔明鑫表示，因應今年公共建設經費規模接近 7,800 億元，創近 17 年新高，已請各部會依據所屬計畫年度工作排程，檢視年度經費配置之合理性，尤其是過度集中於第 4 季或年底執行者，應評估提前執行，並預留估驗計價及經費核銷作業所需時程，儘速將應付款項撥付廠商，以利提升年底經費執行績效。
關於公建經費執行效率，龔明鑫表示，今年公共建設推動有好的開始，各部會仍應持續管控各月經費執行目標達成情形，並盤點執行異常或具潛在風險個案計畫，掌握關鍵問題，研提改善對策及早解決，如涉及跨機關協調事項，可透過工程會督導會報既有機制協處。
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