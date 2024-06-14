Wedbush上調微軟目標價至550美元 看好其AI前景

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:10

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 將微軟 (MSFT-US) 股票的目標價，從 500 美元上調至 550 美元，理由是人工智慧客戶的正面回饋，以及 Copilot 和 Azure 的貨幣化不斷增加。

Ives 周日 (16 日) 在 X 平台上宣布這一調整。他強調，人們對微軟人工智慧產品的興趣日益濃厚，以及雲端運算服務 Azure 即將實現貨幣化，這是看漲微軟前景的主要原因。

Ives 說：「我們將微軟的目標價從 500 美元提高到 550 美元，反映出最近 AI 客戶越來越看好，Copilot 和 Azure 貨幣化的浪潮，現在已經來到了微軟的家門口。我們已經看到企業的人工智慧交易轉化正在加速。」

受惠 AI 浪潮，微軟股價在過去 12 個月內上漲了 29% 以上，上周五收漲 0.22%，報 442.57 美元，也代表著 Ives 認可未來將有近 25% 的漲勢。

微軟最近宣布，未來十年將投資 71.6 億美元在西班牙阿拉貢建造新資料中心，此舉預計將加強微軟的雲端基礎設施，並增強其 Azure 服務，也有助其繼續朝 AI 加大力度。