【量大強漲股整理】六月選股新方向該鎖定誰?潛力股大公開?

鉅亨研報 2024-06-17 16:39

加權指數，今日開低震盪，終場小跌 8.19 點，收在 22496.53 點，成交量 4426 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 159.38 億，投信買超 33.4 億，自營商賣超 38.79 億，三大法人合計賣超 164.77 億，其中，投信連 11 買，累計 350.48 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.11%，收在 921 元，黃仁勳表示，(2330-TW)台積電不僅能大量生產 AI 晶片，甚至能按照客戶需求客製化產品，已經成為全球最重要的 AI 代工廠；(2317-TW)鴻海，上漲 1.01%，收在 200 元，再創波段新高，法人傳出，企業目前已拿到「DGX GB200」系統機櫃三大類新品（DGX NVL72、NVL32、HGX B200）訂單，GB200 系列產品都將以 Rack 形式出貨，目前粗估訂單量高達 5 萬櫃，總營收貢獻可達 2.5 兆至 3 兆元；(2454-TW)聯發科，下跌 1.08%，收在 1380 元，企業可望拿下 (MSFT-US) 微軟 Surface 筆電的新訂單，預期將會以 Arm 架構晶片切入市場。目前在 Arm 架構市場正積極開發 AI 筆電專用的 CPU，預期明年開始放量出貨，有機會拿下更多原先是 x86 架構 CPU 的市占率。

(AAPL-US) 蘋果，一年一度的 WWDC 全球開發者大會完美落幕，法人指出，今年旗艦手機 iPhone 16 將成為企業逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(3008-TW) 大立光，上漲 3.57%，收在 2610 元，再創波段新高，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，企業將明顯受惠，5 月合併營收為 34.86 億，年增 32.7%，攀上四個月來高點，法人目標價上看 3250 元；(3406-TW) 玉晶光，盤中上漲逾 3%，來到 651 元，再創波段新高，法人預估，企業有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單，5 月合併營收為 15.5 億，年增 110%，法人目標價上看 700；(2455-TW) 全新，上漲 2.52%，收在 162.5 元，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，企業成長動能可期。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，(6290-TW)良維，上漲 2.84%，收在 90.4 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，未來營收和獲利將雙雙成長。

(2486-TW)一詮，上漲 2.46%，收在 125 元，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 0.42%，收在 94.8 元，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年將迎來成長動能；(6442-TW)光聖，上漲 9.38%，收在 309 元，再創歷史新高，5 月合併營收 4.95 億，年增 117.98%，首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，法人預估，第二季營收和獲利將會同步向上；(6451-TW)訊芯 - KY，亮燈漲停鎖死，收在 227 元，再創波段新高，目前雖以系統級封裝（SiP）與高速光纖收發模組為營運主力，但看好人工智慧（AI）將帶動大型資料中心需求增加，已布局共同封裝光學元件（CPO）技術，預計明年將放量挹注營運。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

六月進入下半月

集團作帳行情啟動下

主流股該鎖定誰?

https://youtu.be/KkKehp2tKwI

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師