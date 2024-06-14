全福全產品線皆符合進度 預計今年底掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-17 18:22

全福 (6885-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長林羣指出，目前全福所有產品皆按照原計畫進行，包括 BRM411 青光眼眼滴劑、BRM412 濕式黃斑部病變眼滴劑、BRM424 等，全產品線且符合進度，另外也預計在今年底掛牌上市。

全福上周於董事會通過，擬斥資 4 億元取得信力生技、碩德生技原有授權取得的青光眼眼滴劑，以及濕式黃斑部病變眼滴劑 2 項新藥的開發權利及所有前期研究數據。同時，將向工研院取得這 2 項的專屬授權契約的權利移轉。

林羣說明，由於眼科市場規模大、臨床試驗時間較短、花費的費用較少，加上成長率高，因此決心斥資 4 億取得 BRM411 青光眼眼滴劑，以及 BRM412 濕式黃斑部病變眼滴劑 2 項新藥的開發權利及所有前期研究數據，全福也成為眼科先驅者。

林羣進一步表示，BRM411 青光眼眼滴劑，以及 BRM412 濕式黃斑部病變眼滴劑 2 個新眼眼滴劑已經展開二期臨床試驗，取得初步人體藥效的驗證，後續將規劃分別在台灣與美國進行臨床試驗，加速新藥開發。

全福既有產品線部分，總經理徐文祺表示，乾眼症新藥 BRM421 近日取得臨床試驗報告 (CSR) 後將送交 FDA 備查，預計今年第四季會再完成 6 個月動物長期毒理試驗，最快明年第二季啟動第二次三期臨床試驗。

治療神經營養性角膜炎新藥 BRM424 二期臨床試驗，則待通過美國 FDA 試驗設計變更為開放性、隨機分配的劑量範圍試驗後，預期在今年第三季收治首位病人。

最後，退化性關節炎新藥 BRM521 已透過結合 AI 技術加速篩選出 5 個優化新胜肽，將進行後續的細胞實驗及動物模型實驗之藥效篩選評估，持續進行新胜肽配方的初步安定性分析。