產能還外包台積電！英特爾隱匿代工部門70億美元虧損 遭投資人集體控告

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:57

美國半導體巨人英特爾 (INTC-US) 近日遭指控扭曲財報數字，根據投資人委託 Levi & Korsinsky 律師事務所對英特爾提起的集體訴訟，英特爾今年 1 月在公佈 2023 年業績時未正確揭露其製造部門的虧損，且對公司發展前景做出誤導性陳述，影響投資人正確判斷。

根據《Tom"s Hardware》報導，英特爾從今年首季開始採用所謂的「內部代工」模式，也就是旗下產品部門和外部客戶，可從英特爾內部獨立的「英特爾代工」部門購買製造以及封裝服務。英特爾在今年首季以前並未單獨報告該製造部門的業績，僅公佈英特爾代工部門的業績，直到今年 4 月 2 日全面披露分部報告計畫後，不得不重新計畫英特爾代工部門前幾年的業績，結果發現這個新成立的部門去年虧損約 70 億美元，導致英特爾股價下跌。

不僅如此，英特爾還將大約 30% 的產能外包給台積電和其他晶圓代工製造商，這讓投資者更為憤努。

根據英特爾 2024 年第一財季 (4 月 25 日止) 財報，英特爾代工部門在該季營收為 44 億美元，虧損 25 億美元。自今年初以來，英特爾市值已蒸發約三分之一。

訴訟文件指出，英特爾代工服務的成長並不代表該部門收入成長，去年實際上出現重大虧損。由於內部收入下降，代工業務的產品利潤因而減少。因此，代工模式不會對公司整合封裝測試（IFS）策略帶來強勁推動力。基於上述情形，英特爾在公司業務、營運和前景的正面陳述，具有誤導性或缺乏合理依據。

Levi & Korsinsky 還表示，任何認為自己在今年 1 月 24 日至 4 月 25 日期間，因持有英特爾股票遭受虧損的投資人，都可在 7 月 2 日以前申請成為此案的主要原告。