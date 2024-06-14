【0611-0614】豐雲學堂選股模擬競賽成績公布啦！TOP1業務員遙遙領先！單周狂勝大盤36.83％，一起來看看吧！

鉅亨研報 2024-06-17 11:10

逢台股續創新高，眾多投資人居高思危，操作難度有所提升，逢永豐金證券豐雲學堂年度焦點活動「選股挑戰周報」投資模擬競賽舉辦期間，恰能藉此機會讓投資人更快速的了解市場可能的方向，本次活動首先廣邀旗下分公司一百名業務員同仁參與競賽，活動主要使用大戶投 APP 每日挑選五檔個股進行投資模擬競賽，每日計算報酬率，並以週排名、季排名的形式公布於豐雲學堂中，面臨輪動快速的盤面，業務員能有如何的表現呢？是否能擊敗大盤？一起來看看吧！

一、0614 上周快速小結

上周台股氣勢如虹，週五終場上漲 192 點，收在 22,504.72 點，成交值為 4,963 億，單周上漲 646 點 2.96%，台積電飆破 900 元，帶動指數再度創下歷史新高。

就本周模擬競賽結果顯示，即便大盤氣勢如虹，但百名挑戰者中排行前十位至少都有 19% 以上的漲幅，顯著優於大盤 + 2.96% 的漲幅。

統計本周最多人看好的前十名個股中，AI 代工概念延續熱度，晶圓代工、散熱、重電等個股也皆有上榜，值得注意的是，許多小型個股開始冒出頭。

排名前三最多人看好的個股中，本周排名第一看好的股票為 42 人次，其次依序為 33 次、31 次。

眾多挑戰者的模擬選股組合相當多元，許多小型個股表現顯著強於大盤，成為前十名挑戰者的兵家必爭之地，也顯示行情熱絡，資金有從大型股向外溢出的現象。

至於本周最強勢股票為光電類股，單周漲幅達 46.14%，以產業來看多為光電、導體與電腦周邊，值得注意的是有檔觀光餐旅股單周也上漲達 33.66%。

一、【0611-0614】模擬競賽排名

上周 TOP1 周漲幅達 39.79%，遙遙領先大盤 2.96% 漲幅，即使是 TOP10 最少也有 19.66% 的周漲幅，顯示業務員選股方向明顯非大型權值股，而是傾向盤面題材型或熱門股，一起來看看全部業務員排名吧！