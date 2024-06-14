〈焦點股〉外資狂掃貨消化解套賣壓 00940續創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 11:51

元大台灣價值高息 (00940-TW) 上周重返發行價 10 元之上，象徵全員解套，今 (17) 日股價持續衝高，盤中觸及 10.09 元，改寫掛牌以來新高，根據集保結算所統計，上周 00940 約有 1.3 萬名投資人獲利了結下車，不過，外資攜手自營商積極掃貨，單周大買逾 41 萬張。

根據集保統計至 6 月 14 日，00940 受益人數單周減少 13431 人，降至 96 萬 9862 人。

回顧 00940 募集時期掀起全台轟動，狂吸約 1750 億元資金，4 月 1 日掛牌上市，擁有約 70 萬名股東，儘管市價一路走低，但仍吸引投資人低接搶進，5 月初達到高峰，受益人數一度逼近百萬大關，達 99.8 萬人，不過，近一個月來，總受益人數略見下滑，未能持續改寫紀錄。

從證交所公布的三大法人籌碼動向來看，外資上周狂買 00940 約 23.6 萬張，自營商也敲進 17.5 萬張，合計買超 41.2 萬張，00940 為上周的 ETF 人氣王。

00940 日 K 寫下連四紅，今天最高來到 10.09 元，續創掛牌以來新高。