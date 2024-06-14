〈浩鼎股東會〉聚焦ADC產品線 下半年擬辦理現增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-17 10:32

浩鼎 (4174-TW) 今 (17) 日召開股東會，研發長賴明添指出，浩鼎作為國內 ADC(抗體藥物複合體)開發先行者，將持續聚焦 ADC 產品線。另外，財務長高國霖表示，為了持續開發產品，下半年將展開現金增資計畫，董事長梁賡義也呼籲股東全力支持。

浩鼎目前全力發展 TROP2 ADC，也就是 OBI-992。浩鼎指出，一期臨床上周已在美國開始收案，產品發展團隊處長李婉芬提到，OBI-992 具有更好的安定性、更寬的治療區間 (therapeutic window)，預計明年完成一期臨床，並進入二期試驗。

另外，許多癌症專家關注 OBI-822 最新進度，產品發展團隊處長陳嘉玲指出，OBI-822 試驗最快可望在年底前進行第二次期中分析。陳嘉玲表示，雖非雙盲試驗，但浩鼎始終保持盲態。

賴明添表示，ADC 為全球抗癌主流，浩鼎持續聚焦 ADC 產品與技術平台。賴明添以 OBI-992 為例，從核酸序列到臨床試驗申請，通常需花 3 年方可取得申請，不過浩鼎不斷優化流程，僅花 21 個月就獲得美國 FDA 核准 OBI-992 臨床試驗。

浩鼎獨立開發的醣類修飾 ADC 平台 GIycOBI，研發藥物化學處處長黃鐙毅說明， GIycOBI 不需基金工程就可以開發出專一性鏈結與均相化 (homogeneous) 的 ADC，適用任何抗體，採「隨插即用 (plug&play)」策略，不論是運用在單特異性或雙特異性等不同型態的抗體，都可以根據需求，設計出不同的藥物抗體比例 (Drug antibody ratio) 的 ADC。

黃鐙毅進一步指出，2023 年 ADC 市場年產值達 100 億美元，預期未來市場規模上看 300 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 25%，後市可期。