AACR 2024年會 浩鼎將發表ADC藥物臨床前數據

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-18 18:35

浩鼎 (4174-TW) 自行開發的抗 TROP2 抗體藥物複合體 (ADC)OBI-992，其臨床前數據證明有高效抗腫瘤活性與藥物動力學表現，以及良好的安全性，此數據將於 4 月 5 至 4 月 10 日在美國加州聖地牙哥舉行的 2024 美國癌症研究協會 (AACR) 年會中發表。

研發長賴明添指出，從數據顯示 OBI-992 有希望成為同類最佳 (best-in-class) 的 TROP2 ADC。OBI-992 非特異性結合較少，其造成的脫靶細胞毒性也較低，在多種動物腫瘤模型均表現出絕佳的抗腫瘤活性。

此外，OBI-992 在動物實驗中與抗癌藥核酸聚合酶 (PARP) 抑制劑或抗 PD1 免疫治療劑併用均顯示出出色的加乘效果；OBI-992 能在血液中保持穩定，在臨床前毒理實驗中，猴子對 OBI-992 有高度耐受性，說明 OBI-992 具良好的安全性。

浩鼎在這次 AACR 也同時發表獨家開發的的醣鍵結 ADC 平台 GlycOBI，用來製造均質性 ADC。由 GlycOBI 平台製造的 ADC，表現出更優越的抗腫瘤功效和藥物動力學特性。