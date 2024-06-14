鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至21.1元，預估目標價為925元
鉅亨網新聞中心 2024-06-15 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.46元下修至21.1元，其中最高估值25.64元，最低估值16.95元，預估目標價為925元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|25.64(25.64)
|37.98
|54.02
|最低值
|16.95(16.95)
|26.59
|33.19
|平均值
|21.39(21.5)
|32.24
|42.07
|中位數
|21.1(21.46)
|32.66
|40.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17,179,000
|23,825,000
|29,888,190
|最低值
|14,460,000
|17,412,000
|20,560,000
|平均值
|15,612,330
|21,347,310
|25,711,150
|中位數
|15,293,690
|22,251,160
|26,198,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.28
|14.68
|13.12
|12.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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