心無懸念，「這幾檔」將成為WWDC、COMPUTEX後大黑馬飆股

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 19:00

週二 (11 日) 為端午連假後的開盤日，也是坊間最愛戲稱的變盤日，台股無懼上週五連假前夕台指夜盤收低，今日直接以強勢的格局開出並再創新高，早盤直接突破兩萬二，來到 22003.71 點，隨即賣壓湧現一路走低，終場下跌 66.26 點以 21792.12 點作收，成交量能放大到五千億以上，盤勢將開始進行震盪整理的機會大增了。然而市場的重頭戲真是一棒接一棒，緊接在 COMPUTEX 展後接棒上演的，就是於台灣時間今天 (6 月 11 日) 凌晨 1 點發表的蘋果 (APPLE)WWDC 2024 開發者大會。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，蘋果 (APPLE) 執行長庫克介紹前，先說明自家 AI 功能遲到的原因，強調 APPLE 花了非常多時間，主要為確保功能完善才願意開放用戶使用。APPLE 會遲到不是沒有先例，蘋果自以前以來，競爭對手有了新的產品、新的方式，他們總是不會馬上就加入行列，都會先觀察一段時間後在推出自家的，像是頭戴式裝置 APPLE Vision Pro、智慧音箱 HomePod 等，雖然都遲到了，但後期都迎頭趕上並超越，這就是蘋果。

然而，這次的人工智慧 Artificial Intelligence(AI) 也不例外，不過，蘋果 WWDC 2024 重新詮釋 AI。WWDC 2024 上，蘋果一直強調 Intelligence，就是不說 Artificial Intelligence，直到最後才說出他們要的「Apple Intelligence」，終究是要重新定義 AI，這就是蘋果的風格。而聊到 AI，就先回顧上週才結束的台北國際電腦展 COMPUTEX，今年以「Connecting AI、AI 串聯，共創未來」為主題，讓參觀者一次綜覽國內外指標性廠商最新技術與重點產品。

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今為端午後的第一個交易日與上週四 (6 日) 的走勢很像，就是拉積盤，AI 股本週先休息，換手後再上，撐權值洗盤換手中小型股是多頭的現象，這時操作的心理會感到煩躁，心無懸念才能發掘最強的飆股，如上週受訪時講過的，這時候得積極佈局有展望、基本面底氣強的股票。

當進一步訪問鄭瑞宗分析師，在目前的格局中，有何好股票可以推薦給大家? 鄭瑞宗分享了近期的佈局優質股，第一檔「X5XX」打入水冷供應鏈，客戶是 (3324-TW) 雙鴻，五月即開始拉貨，五月營收近期公佈月增 9% 創 18 個月新高，本益比相對低，目前只有 10 倍，比價同為水冷散熱的 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐最高 40 倍，後面空間表現非常大。第二檔「3XXX」今日早盤最高 + 2.6% 創新高，8 月高毛利新產品出貨，現有毛利率 28%，新品 50%，營收會增超過 100%，獲利將大爆發，去年仍虧錢，明年估超過 10 元，是有數倍空間的大飆股，獲利將有機會大爆衝，以上幾檔都有機會成為 WWDC、COMPUTEX 後的大黑馬飆股。

鄭瑞宗分析師已將一系列最新飆股像粽子一樣串起來，就等大家共襄盛舉，機遇真的是可遇不可求。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

黃仁勳旋風退燒！AI 股本周先下再上！

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