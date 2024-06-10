心無懸念，「這幾檔」將成為WWDC、COMPUTEX後大黑馬飆股
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 19:00
週二 (11 日) 為端午連假後的開盤日，也是坊間最愛戲稱的變盤日，台股無懼上週五連假前夕台指夜盤收低，今日直接以強勢的格局開出並再創新高，早盤直接突破兩萬二，來到 22003.71 點，隨即賣壓湧現一路走低，終場下跌 66.26 點以 21792.12 點作收，成交量能放大到五千億以上，盤勢將開始進行震盪整理的機會大增了。然而市場的重頭戲真是一棒接一棒，緊接在 COMPUTEX 展後接棒上演的，就是於台灣時間今天 (6 月 11 日) 凌晨 1 點發表的蘋果 (APPLE)WWDC 2024 開發者大會。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，蘋果 (APPLE) 執行長庫克介紹前，先說明自家 AI 功能遲到的原因，強調 APPLE 花了非常多時間，主要為確保功能完善才願意開放用戶使用。APPLE 會遲到不是沒有先例，蘋果自以前以來，競爭對手有了新的產品、新的方式，他們總是不會馬上就加入行列，都會先觀察一段時間後在推出自家的，像是頭戴式裝置 APPLE Vision Pro、智慧音箱 HomePod 等，雖然都遲到了，但後期都迎頭趕上並超越，這就是蘋果。
然而，這次的人工智慧 Artificial Intelligence(AI) 也不例外，不過，蘋果 WWDC 2024 重新詮釋 AI。WWDC 2024 上，蘋果一直強調 Intelligence，就是不說 Artificial Intelligence，直到最後才說出他們要的「Apple Intelligence」，終究是要重新定義 AI，這就是蘋果的風格。而聊到 AI，就先回顧上週才結束的台北國際電腦展 COMPUTEX，今年以「Connecting AI、AI 串聯，共創未來」為主題，讓參觀者一次綜覽國內外指標性廠商最新技術與重點產品。
鄭瑞宗指出，COMPUTEX 展結束以及輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳離台，今日 AI 股幾乎全數拉回，早盤就靠 (2330-TW) 台積電撐住全場，市場資金依然持續輪動，先回檔的 AI 股就會先反攻，像是散熱股的 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐，拉回前波平台滿足修正與季線都有強力支撐。其他散熱股如 (2241-TW) 艾姆勒、(6125-TW) 廣運等也將在近期修正落底，拉回皆是找機會切入。(2241-TW) 艾姆勒本身就是車用的散熱大廠，車用散熱的技術門檻更高於 AI 散熱，這回轉戰 AI 水冷散熱迎來營運大轉機，GB200 也不會缺席。以技術面觀察 (2241-TW) 艾姆勒，目前僅是突破自 2022 年以來的整理平台後的回測過程，今年是 AI 大爆發元年，水冷也被輝達執行長黃仁勳點名，將成為最缺的戰略物資，營收將由低點進入向上循環的大週期，未來還有漲倍的想像空間，勿必要把握好這次拉回進場的機會!!
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另外，機器人概念股的 (2359-TW) 所羅門在開展的第一天就創新高，隨後即快速拉回，與所羅門同步創高後拉回的機器人概念股，亦同樣拿到 NV 訂單的還有 (5371-TW) 中光電、(6188-TW) 廣明、(6125-TW) 廣運以及 (2464-TW) 盟立。(2464-TW) 盟立是機器人概念股中股價最低的轉機股，比價空間仍大，與 (2241-TW) 艾姆勒同為這波修正 AI 股中要密切留意的標的。台積電將會上修 2026 年 CoWos 產能規劃，相關設備廠 (3055-TW) 蔚華科、(3583-TW) 辛耘、(3131-TW) 弘塑、(6640-TW) 均華以及前段提到的 (2464-TW) 盟立，皆可留意題材面的利多。
至於 AI 伺服器的 (2382-TW) 廣達、(2317-TW) 鴻海 (2376-TW) 技嘉、(6669-TW) 緯穎也緊跟其後，股價可望隨著營收表現緩步走揚，不過系統廠毛利率相對低，本益比自古以來皆不易拉高，股價如先前受訪講的一樣，就是穩健的慢牛走勢。
今為端午後的第一個交易日與上週四 (6 日) 的走勢很像，就是拉積盤，AI 股本週先休息，換手後再上，撐權值洗盤換手中小型股是多頭的現象，這時操作的心理會感到煩躁，心無懸念才能發掘最強的飆股，如上週受訪時講過的，這時候得積極佈局有展望、基本面底氣強的股票。
當進一步訪問鄭瑞宗分析師，在目前的格局中，有何好股票可以推薦給大家? 鄭瑞宗分享了近期的佈局優質股，第一檔「X5XX」打入水冷供應鏈，客戶是 (3324-TW) 雙鴻，五月即開始拉貨，五月營收近期公佈月增 9% 創 18 個月新高，本益比相對低，目前只有 10 倍，比價同為水冷散熱的 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐最高 40 倍，後面空間表現非常大。第二檔「3XXX」今日早盤最高 + 2.6% 創新高，8 月高毛利新產品出貨，現有毛利率 28%，新品 50%，營收會增超過 100%，獲利將大爆發，去年仍虧錢，明年估超過 10 元，是有數倍空間的大飆股，獲利將有機會大爆衝，以上幾檔都有機會成為 WWDC、COMPUTEX 後的大黑馬飆股。
鄭瑞宗分析師已將一系列最新飆股像粽子一樣串起來，就等大家共襄盛舉，機遇真的是可遇不可求。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
黃仁勳旋風退燒！AI 股本周先下再上！
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