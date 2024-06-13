〈台股開盤〉台積電激情填息後回防900元關 指數翻小黑進入高檔整理
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-14 09:49
台股今 (14) 日以 22311.93 點，在平盤附近開出後震盪向上，一度來到 22366 點，上漲 54 點，但昨日以 935 元創下歷史新高的台積電出現拉回整理，影響多頭續攻士氣，指數早盤未能成功挑戰昨日高點後，一度翻黑下跌 47 點，來到 22265 點 。市場專家指出，台股上攻的多頭掌控盤面的優勢格局不變，指數將在高檔區間震盪，類股將持續輪動，
資深分析師簡伯儀指出，台股指數在高檔持續以震盪格局行進，同時包括 OTC 的指數也展現強勢，大盤技術指標 RSI、KD 指標進入超過 80 的超買區鈍化，在重型權值股與中小型股交替輪動之下，台股走勢偏多但仍要特別大盤價量的配合。
台積電在昨日的急漲後，今日以 916 元的下跌 3 元開出，蘋果概念股大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 華通 (2313-TW) 平盤開出，權值股聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 也在平盤震盪。
同時，台灣央行 昨日的理監事會修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 6 成，自今 (14) 日起實施。同時，調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點，7 月 1 日起實施，預計自市場收回資金 1200 億元。投資人也關切新措施對營建類股的影響，集中市場營建類股指數早盤以以小漲 0.42% 開出後，漲幅擴大爲 3.5%。
此外，昨日遭三大法人同步賣超的貨櫃航運股，長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 股價開盤後，也緩步向上展開反彈。
聯準會暗示今年降息一次，但仍保留兩次降息的可能性，美股今晨收盤多收紅，隨著人工智慧晶片需求成長，博通股價飆升，蘋果超車微軟登市值王，輝達再創新高。標普 500 指數週四微升超過 0.2%，收在歷史高峰，那斯達克指數上漲約 0.3%，連續第四個交易日寫下新高紀錄。
美股今晨收盤主要指數表現，美股道瓊指數下跌 65.11 點，或 0.17%，收 38,647.1 點。那斯達克指數上漲 59.12 點，或 0.34%，收 17,667.56 點。S&P 500 指數上漲 12.71 點，或 0.23%，收 5,433.74 點。費城半導體指數上漲 81.55 點，或 1.48%，收 5,602.42 點。NYSE FANG + 指數上漲 162.43 點，或 1.48%，收 11,116.50 點。
費半成分股普遍收高。博通 (AVGO-US) 暴漲 12.27%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.52%，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.27%。
13 日三大法人台股買賣超情況，外資買超 323.05 億元，投信買超 5.4 億元，自營商買超 17.86 億元，證券分析師黃漢成說，外資在台指期空單口數仍居高不下，雖然台股指數現貨在上漲，外資也呈現超，但仍有戒心，目前台股市場以機器人概念股及台積電概念股爲交投重心。但要注意市場風險的日益增加之中。
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