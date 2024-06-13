〈台股開盤〉台積電激情填息後回防900元關 指數翻小黑進入高檔整理

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-14 09:49

台股今 (14) 日以 22311.93 點，在平盤附近開出後震盪向上，一度來到 22366 點，上漲 54 點，但昨日以 935 元創下歷史新高的台積電出現拉回整理，影響多頭續攻士氣，指數早盤未能成功挑戰昨日高點後，一度翻黑下跌 47 點，來到 22265 點 。市場專家指出，台股上攻的多頭掌控盤面的優勢格局不變，指數將在高檔區間震盪，類股將持續輪動，

資深分析師簡伯儀指出，台股指數在高檔持續以震盪格局行進，同時包括 OTC 的指數也展現強勢，大盤技術指標 RSI、KD 指標進入超過 80 的超買區鈍化，在重型權值股與中小型股交替輪動之下，台股走勢偏多但仍要特別大盤價量的配合。

同時，台灣央行 昨日的理監事會修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 6 成，自今 (14) 日起實施。同時，調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點，7 月 1 日起實施，預計自市場收回資金 1200 億元。投資人也關切新措施對營建類股的影響，集中市場營建類股指數早盤以以小漲 0.42% 開出後，漲幅擴大爲 3.5%。

美股今晨收盤主要指數表現，美股道瓊指數下跌 65.11 點，或 0.17%，收 38,647.1 點。那斯達克指數上漲 59.12 點，或 0.34%，收 17,667.56 點。S&P 500 指數上漲 12.71 點，或 0.23%，收 5,433.74 點。費城半導體指數上漲 81.55 點，或 1.48%，收 5,602.42 點。NYSE FANG + 指數上漲 162.43 點，或 1.48%，收 11,116.50 點。

費半成分股普遍收高。博通 (AVGO-US) 暴漲 12.27%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.52%，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.27%。