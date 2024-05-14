邑錡首季獲利年增70倍 每股純益0.43元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 10:04
縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (14) 日公布最新財報，2024 年第一季稅後純益 1488 萬元，年增 70.88 倍，每股純益達 0.43 元，邑錡認為自有品牌 OBM 新品雲端縮時相機，將完成送樣並開始陸續出貨，隨著 4K 高畫質與雲端遠程操控將可開拓創新市場應用，有助於挹注品牌營運動能再創高峰。
邑錡 2024 年第一季財報營收 1.26 億元，毛利率 33.24%，季減 1.32 個百分點，年減 2.38 個百分點，稅後純益 1488 萬元，較去年同期及上季的近損益兩平都大幅成長，每股純益達 0.43 元。
邑錡 2024 年第一季度創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務比重分別為 68%、32%，自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利。
邑錡指出，展望 2024 年第二季，自有品牌 OBM 新品 TLC5000 4K 雲端縮時相機，將完成送樣並開始陸續出貨，隨著 4K 高畫質與雲端遠程操控將可開拓創新市場應用，有助於挹注品牌營運動能再創高峰。
第二季預估邑錡在創新 ODM 除了原有美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，團隊持續加速無人機載具與雙光相機的研發，積極佈建軍工產業挹注未來營收表現。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇