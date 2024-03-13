邑錡去年 EPS 1.38元 超額配發1.5元股息配發率達109％

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 19:31

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (13) 日公最新獲利及股利配發案，邑錡 2023 年稅後純益 4423 萬元，年減 22.1%，每股純益 1.38 元，今天邑錡通過超額配發 1.5 元股息，2023 年的盈餘配發率達 109%。

邑錡 2023 全年營收 5.42 億元、毛利率 33.55%，年增 4.68 個百分點，稅後純益 4423 萬元，年減 22.1%，每股純益 1.38 元。

邑錡指出，展望 2024 年，自有品牌 OBM 新品 TLC5000 4K 雲端縮時相機，將於本月底送樣給一級經銷商，第二季將開始陸續出貨，伴隨雲端遠程操控功能可開拓創新市場應用，將有助於挹注品牌營運動能再創高峰；創新 ODM 原有的美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，團隊正持續加速無人機載具與雙光相機的研發，積極布建軍工產業挹注明年營收表現。

邑錡董事長陳世哲指出，由於無人機載具與雙光相機產品的標案發酵，預估今年營收將可刷新 2022 年的 6.54 億元歷史新高，同時業績表現上，下半年優於上半年，並將延續到 2025 年。

邑錡表示，新款產品搭載自有 ASIC 影像模組並擁有高解析 4K 感光元件，可連接雲端平台進行遠端操控與 AI 分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，並可開拓創新應用市場，將有助於挹注品牌營運動能再創高峰。

至於創新 ODM 部分，邑錡原有的美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，無人機載具與雙光相機持續積極研發中，目標 2024 年第一季末開始有樣品進行內測，雷虎 (8033-TW) 專案有機會在第二季開始陸續進行整合測試，希望在年底前有兩款方案進行跨平台測試，因國內軍工專案時程有些微後延，有機會在 2025 年第一季帶來營運上的貢獻。