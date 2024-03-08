邑錡雙業務加上軍工業務大動能 強勢業績將延續到2025

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 19:37

縮時相機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (8) 日舉辦春酒晚會，董事長陳世哲表示，過去幾年因美國軍工專案的歷練加上 OBM 自有 ASIC 的開發完成，讓邑錡有機會在去年正式踏入軍工產業，團隊正持續加速無人機載具與雙光相機的研發，原型機將於第一季末完成可進行內測，第二季開始與雷虎 (8033-TW) 無人機進行整合測試。

加上邑錡自有品牌 OBM 新品 TLC5000 雲端縮時相機，7 日已經在經銷商大會上正式公開，並將於本月底針對一級經銷商進行送樣測試，第二季正式出貨將有望帶動公司營運表現。

陳世哲指出，由於無人機載具與雙光相機產品的標案發酵，預估今年營收將可刷新 2022 年的 6.54 億元歷史新高，同時業績表現上，下半年優於上半年，並將延續到 2025 年，

邑錡在去年全年營收達 5.42 億元，年減 17.1%，2024 年前兩個月營收為 7,804 萬元，對比去年同期增長 54.7％。去年營收組成以創新 ODM 教學研究智慧裝置與航海微光影像裝置，以及自有品牌縮時相機 BCC300 與 BCC2000 Plus 為主，因自有 ASIC 已導入雙業務主要專案，去年整體毛利率有望提升。

陳世哲感謝邑錡公司團隊在過去一年多來辛苦付出，雖然歷經自有產品與創新 ODM 專案主要 IC 缺料造成營收下滑，但面對國內外市場機會，公司更持續投入資源補足研發量能，積極延攬韌體與軟體開發人才，期許在自有品牌與軍工專案能有更多產出 =.

陳世哲今天也透露面對軍工產業的需求，無人機載具與雙光相機確實有其研發上的挑戰，目前公司採取多方案並行開發，希望能縮短與國內外不同平台間的對接時程，目標今年第一季末開始有樣品進行內測，雷虎專案有機會在第二季開始陸續進行整合測試，希望在年底前有兩款方案進行跨平台測試，因國內軍工專案時程有些微後延，有機會在明年第一季帶來營運上的貢獻。

針對自有品牌部分，新品 TLC5000 雲端縮時相機已於昨日舉辦之年度經銷商大會上，展示完整架構包含韌體 & 雲端平台與 AI 影像辨識功能，將於本月底送樣給一級經銷商進行測試。

陳世哲表示，此次新品韌體與硬體開發上共投入美台兩地的研發資源，雲端平台由來自丹麥的 SaaS 資深副總帶領主導，AI 影像辨識與台灣大學土木系專案合作多年，近期更與北科大洽談育成團隊建教專案，將來可將 AI 應用擴展到影像辨識之外的領域。

同時，邑錡未來將由自有 ASIC 影像模組，搭配雲端平台與 AI 分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，提升產品與服務價值同時也成為競品難以跨入的護城河。