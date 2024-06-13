TikTok母企字節跳動瞄準大模型手機作業系統 殺入上兆美元商機賽道

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-14 11:07

針對日前市場傳出即將進軍手機市場的消息，TikTok 母公司字節跳動週三 (12 日) 否認，並稱只是在探索基於手機的大模型軟體解決方案，提供給手機廠商參考使用。目前並沒有製造手機並銷售的計畫

中國創投媒體《鉛筆道》報導，字節跳動早就有手機業務，早在 2019 年就收購鎚子手機，當初目的是要探索教育硬體。收購後的 2 年裡，字節跳動曾推出堅果手機、TNT 顯示器等硬體，目前並未完全放棄手機專案，而「大模型手機作業系統」市場的商機保守預估將上看 1 兆美元。

字節跳動此次放大招，重心放在手機大模型軟體解決方案，顯示該公司仍有一流的商業敏感度時下，因為時下最熱的科技潮流，莫過於大模型與硬體結合。

今年上半年，大模型與機器人的結合，讓人形機器人賽道熱翻天，今年 3 月「人形機器人第一股」優必選市值短短四天暴漲 78.79%。

其次，小米大模型 MiLM 通過備案，逐漸應用在汽車上，蔚來今年 4 月 12 日推出 NOMI-GPT，小鵬同月 25 日也將 AI 天璣系統上線，。

此外，今年 3 月 26 日，英特爾發佈一款帶有神經網路處理器的晶片，能支援電腦運作 200 億大模型，聯想去年 10 月也發佈一款 AI PC。

最後則是手機與大模型的結合，現已披露的探索廠商有小米手機跟華為手機，去年 11 月 vivo 也發佈藍心 BlueLM 大模型，應用到手機中，去年 10 月榮耀也宣佈將在 Magic6 系列機型搭載大模型。

《鉛筆道》指出，大模型與手機的結合，潛在玩家並非硬體廠商，而是有志於打造大模型手機作業系統的軟體公司，這是 AI2.0 時代的新型手機作業系統，可能取代 Android 或 iOS。

《鉛筆道》智庫專家松明表示，大模型最大的潛力之一就是能執行綜合性複雜任務。它有人的思考能力，而不是人工授予智慧。因此，從理論上來說，在大模型的高階能力下，一定會創造一個新型手機作業系統（或解決方案）。

大模型手機作業系統的商機將相當巨大，以 Google 為例，Android 為其創造大量用戶，透過 Google Play、AdMob 廣告平台等產品，讓 Google 獲利豐厚，但大模型出現後，流量的具體入口、出口可能結構性改變，Google 這樣的傳統玩家不一定能快速適應新變化，這也給了字節跳動這類公司無限機會。

目前中國在大模型與手機作業系統的結合上，還未曾出現足夠強力的玩家，字節跳動此刻進入這一賽道，佔據了一定先機。