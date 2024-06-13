電商618大檔來了 富邦媒估買氣雙位數成長
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 09:53
上半年網購大檔 618 購物節前哨戰正如火如荼開打，國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 表示，旗下 momo 購物網《618 年中大促》暖身慶開跑至今，站上人流年增破雙位數，預估今年 618 檔期買氣將可破雙位數成長。
富邦媒說明，觀察到今年的 618 檔期中，夏季出遊潮帶動「流行精品」需求提升，消費者鎖定下單新服飾、鞋款、包箱。
另一方面，由於年中大促是「美妝囤貨」好時機，618 也集結經典保養、聯名新品、人氣爆品等，推升美妝銷售動能。
為持續做出電商的差異化，momo 強打「組隊賺回饋」，揪團刷 momo 卡加碼享最高 9% 回饋，活動人氣爆棚，活動開跑至今已吸引眾多隊伍加入。
而富邦媒今年強打的 mo 店 + 新服務在這次的 618 檔期祭出「三大專屬好康」，6 月 18 日前指定店家享領免運券訂單滿 1 元起免運，並開放領取滿 618 折 60、滿 1,618 折 618 以及滿 2,618 折 1,618 三張神券，而在指定店家還可享滿額 68 折、88 折或領券現折 168 優惠。
富邦媒 5 月合併營收 89.77 億元，月增 10.56%，年增 0.01%，累計前 5 月合併營收 439.75 億元，年增 4.56%，營運穩健擴張。
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