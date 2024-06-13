通膨降溫激勵標普連四天創高！專家：千萬別等Fed降息後再進場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-14 09:00

美國上週初領失業救濟金人數高於預期，並創去年 8 月以來新高，市場重新燃起聯準會 (Fed) 將在今年 9 月降息希望，即便 Fed 主席鮑爾日前稱降息前仍須看到更多好的數據，專家則認為降息理由正在形成，且在美股屢創新高、美債殖利率創數月新低的背景下，給投資人再次帶來「別與 Fed 對抗」的難題。

繼週三 (12 日) 消費者物價指數 (CPI) 後，美國週四 (13 日) 公佈的 5 月生產者物價指數 (PPI) 又捎來通膨降溫的喜訊，PPI 月增率創 7 個月最大降幅紀錄，強化 Fed 對通膨持續放緩的信心。

Pantheon Macroeconomics 主管 Ian Shepherdson 說，生產者物價指數 (PPI) 及 5 月消費者物價指數 (CPI) 數據走疲，可能會讓核心個人消費支出物價指數 (PCE) 僅增長 0.1%，遠低於今年前四月的 0.32% 平均值。租金漲勢走緩、薪資通膨下降且零售商獲利率壓縮的前景也顯示，核心 PCE 指數升速將繼續慢於 Fed 本週預測，為 9 月首次降息跟年內推出多項寬鬆政策奠定基礎。

摩根士丹利 E-Trade 交易和投資執行董事 Chris Larkin 則指出，每一份顯示通膨緩解的數據都會增加年底前降息的可能性，但 Fed 不傾向於過度解讀單月數據，當前問題在於，若股市開始預期更多這樣的數據，是否能保持上漲動能。

夏洛特獨立顧問聯盟投資長 Chris Zaccarelli 表示，目前 Fed 對股市的主要影響是訊號的突然轉變。股市最終不會受到暫停升息影響，且將繼續期待降息。週四數據也進一步強化 Fed 下一步將降息的情況，不是今年底，就是明年初。因此，美股在不久的將來將繼續創紀錄。

今年以來，標普 500 指數上漲 13% 以上，今年第二季走漲 3.2%，並在週四創下 5420.63 點的歷史收盤新高紀錄，連四個交易日創高。

若 Fed 符合市場預期決定在 9 月降息，將創下最後一次升息跟首次降息之間最長間隔天數紀錄，多達 420 天。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 援引過去 50 年數據指出，在 Fed 暫停升息期間，標普 500 指數平均上漲 6%。自 1989 年以來，過去六次間隔期間的平均報酬率略高於 13%。