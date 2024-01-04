Adobe：假日季網購支出躍增5%至新高

Adobe Analytics 數據顯示，假日購物季線上支出年增 4.9%，創下新高 記錄，因為購物者紛紛把握折扣，並傾向採用「先買後付」來支付更多的購買費用。

Adobe 數據顯示，從 11 月 1 日到 12 月 31 日，零售商網站和應用程式的銷售額總計 2221 億美元。

Adobe 的資料涵蓋超過 1 兆次的美國零售網站流量、1 億個獨特商品和 18 個產品類別。

Adobe 表示，今年是更多的購買量而非更高的價格推動了支出。

電子產品等許多線上銷售產品類別的價格一直在下降。根據追蹤 18 個產品類別線上價格的 Adob​​e 數位價格指數，電商價格已連續一年多下降，12 月同比下降 5.3%。如果根據通貨膨脹進行調整，線上消費者支出在假期期間將會成長更多。

如果沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、目標百貨 (TGT-US)、梅西百貨 (M-US) 和其他零售商能吸引可觀的銷售美元份額，那麼關鍵假日季期間的強勁支出可能是個好兆頭。對於大多數主要零售商來說，第 4 季財報季將於 2 月拉開序幕，這些報告將更清楚地展示送禮者和派對主辦單位青睞的公司。

然而，強勁的線上假期銷售可能並不代表消費者會在新的一年裡自由消費。有些購物者可能會在購物旺季期間支付超出其承受能力的費用，並可能在未來幾個月隨著帳單到期而縮減開支。

11 月和 12 月大筆支出的原因之一是大幅折扣。Adobe 發現假期期間折扣水準創下歷史新高。

例如，電子產品類別的折扣最高為標價折扣 31%，而 2022 年假期期間的最高折扣為 25%。服裝降價最高為 24%，而 2022 年假期期間為 19%。

感恩節至網購星期一之間的五天網購周以引人注目的優惠而聞名，占線上假日銷售額 380 億美元，即 11 月和 12 月期間的支出近五分之一。 促銷期間的支出較去年同期成長 7.8%。

先買後付這種融資方式在零售商的網站上變得更容易使用，事實證明，在這個假期也更受歡迎。 由 Affirm 和 Klarna 等公司提供的付款計畫允許購物者自訂時間以較小的分期付款。

Adobe 發現，「先買後付」的使用創歷史新高，並在假期期間貢獻了 166 億美元的線上支出。 比去年假期期間成長 14%。

其他假期支出總額也優於預期。根據萬事達卡 SpendingPulse 的初步數據，不含汽車銷售的假期季零售額年增 3.1%。該公司衡量所有類型支付方式的店內和線上零售額，其總額未根據通貨膨脹進行調整。

萬事達卡經濟研究所首席經濟學家邁耶表示，健康的就業市場和緩解的通膨給消費者帶來了消費信心。

該公司還發現 11 月和 12 月線上支出大幅成長。根據萬事達卡的數據，線上零售額年增 6.3%，而店內消費成長 2.2%。 但網購在整個假期支出中所占比例仍然較小。