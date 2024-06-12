4月刷卡金額近3600億元創同期新高 金管會揭2原因挹注

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 19:54

金管會今 (13) 日公布最新統計，國內 32 家信用卡發卡機構，今年 4 月簽帳金額合計達 3597 億元，單月增加 192 億元、5.64%，創歷年同期新高，累計前 4 月簽帳金額達 1.4 兆元，年增約 15%，銀行局官員指出，4 月刷卡金額偏高的原因與連假消費、繳納保費有關，民眾越來越習慣刷卡消費，「使用過就不會回頭了」。

銀行局副局長林志吉表示，4 月簽帳金額較前一個月上升，主要有二大原因，首先是清明連假的帶動，國內旅遊、百貨、電商等消費都有顯著增加，觀察前五大發卡行的情形，包括國泰世華、中國信託、台北富邦、玉山及台新銀行，合計增加金額多達 130 億元。

第二項因素為保費，林志吉說明，國泰世華及玉山銀行皆有提及，3 月底有一批次的保費是到 4 月才入帳，合計約有 27 億元都是保費刷卡。

根據統計，今年 1 到 4 月的信用卡累計簽帳金額，合計為 1 兆 4072 億元，較去年同期的 1 兆 2217 億元增加 1855 億元，增幅達 15.18%。

至於簽帳金額較去年同期大幅增長的原因，林志吉表示，民眾現在越來越習慣使用信用卡消費，「已經使用過就不會回頭了」，若是去年刷卡繳保費，今年多數也會維持；另一方面，隨著經濟活絡，國內外旅遊增加也是很大的因素之一。

從近年的刷卡金額來觀察，林志吉說，以前單月平均刷卡金額約 2500 億元，隨後就快速成長到 3000 億元，現在單月高一點的話都有 3500 億元，今年 4 月就是相對消費較多的月份，「三千金將成常態化」。

2023 年全體國銀受理國人刷卡總金額達 4 兆 1860 億元，創歷史新高，展望今年，是否有望再創新高，林志吉認為，要看整體的經濟狀況，若是不亞於去年，消費金額就有機會超越去年，今年的數據只看到三分之一，接下來要看下半年有什麼變化。