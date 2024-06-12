新壽風波連連 副董洪士琪給員工的一封信：期勉無懼風雨飄搖

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 18:46

新光金控 (2888-TW) 將於明 (14) 日舉行股東常會，但近來風波不斷，旗下新光人壽也捲入檢調偵辦弊案當中，新光金大股東暨新壽副董洪士琪今 (13) 日發給內部員工一封信，強調自今年 1 月三階業務改制以來，5、6 月換算保費達成額已超越金融海嘯後的新高，創造 15 年來的高點，財務投資顯著增長，期許同仁不要讓這飄搖的風雨，改變了理想和笑容。

以下為洪士琪致新光同仁的一封信：

六十年來，新光人壽的榮耀，是在信譽第一、自重自尊的信條下所焠煉，更是新光所有同仁兢兢業業、精誠合作的職業生涯所鑄造；新光，是我們希望的春天，是我們光明的未來，更也是我們成就共好的一切。

去年，當我們勇敢地承擔了大家共同期許的改革信念，佈新除舊的法令規範是急切的，興利除弊的轉型蛻變是痛楚的，但我們從來沒有忘記，我們承諾的改革使命，就是為了讓一直信賴新光的所有保戶、長期支持的所有股東，和各位辛勤敬業的所有同仁，共享共榮來創造最大的價值實現。

所幸，自今年一月三階業務改制以來，目前五、六月換算保費達成額已超越金融海嘯後的新高，創造了十五年來的新高點。我們的財務投資，在各相關部門的共同努力下，也顯著地增長，這都有賴於各位新光同仁無私的相互支援，和從不懈怠的團結合作。

雖然，外面風雨的挑戰並未停歇，沈重的磨錬還在考驗，但我們相信，所有堅守崗位的新光同仁，都有真誠良善的正念，我們也更相信，這些不同角度的爭執意見，都是盡責付出的奉獻，我們不僅尊重珍惜，也要祝福新光所有同仁平安喜樂，殊途同歸。