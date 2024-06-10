檢調搜索新壽約談吳東進 新光金：配合調查 與營運無關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-11 19:01

據悉，新北檢指揮調查局今天兵分多路搜索，以被告身分約談吳東進等 17 人及 2 名證人到案說明。

新光金晚間代子公司新壽發布重大訊息表示，針對法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查，依法配合搜索調查程序，並指出本次搜索與公司營運無關。

金管會保險局副局長蔡火炎於例行記者會上被媒體問及此事，僅回應，金管會有掌握此案，但目前由檢調偵辦中，金管會不予評論。

媒體關注，金管會過往曾針對「新板傑仕堡」案對新壽祭出行政處分，時任新光金控董事長許澎等人遭到懲處，檢調現今偵查舊案、搜索原因為何，蔡火炎重申，這部分處於檢調偵查程序，金管會無法評論。