光麗AI 智慧醫療品牌G CLINIC持續拓展加盟家數 今年目標突破20家

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-13 16:46

光麗生技控股 (6431-TW)2022 年底投入創建 G CLINIC，目前在日本及台灣共有 10 家診所，涵蓋神經、代謝與循環醫學。G CLINIC 整合 B2B 各專科診所區域聯盟，以及實現 B2C 個人化醫療照護，持續擴大海內外加盟家數，今年目標突破 20 家。

光麗總經理陳湧仁表示，旗下的 AI 智慧醫療品牌 G CLINIC，目前在日本有 2 家、台灣則有 8 家中高端會所型、社區型診所。主要從事抗衰老、長壽醫學、癌症醫學的臨床治療，同時也布局再生醫療製劑的開發。

G CLINIC 持續整合 B2B 各專科診所的區域聯盟，以及實現 B2C 的 5G 個人化醫療照護，目前在台灣的據點分別為在台北、桃園以及高雄，今年預計增加新竹、台中等據點。

海外部分，除了目前在日本的 2 家診所，越南及中國上海等地，也都有投資人與醫療團隊洽談及整合加盟中。接下來也將持續擴大海外加盟家數，目標 100 家，朝亞洲規模最大的 AI 智慧醫療平台前進。

G CLINIC 的會員健康管理數據平台整合多項數據，包含會員基本資料、生活習慣與醫療紀錄等，透過穿戴式裝置監測會員生理指標，並結合台大 AI DATA CENTER 的大數據分析，提供更全面的健康管理、5G 個人化的治療方案。