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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至76.59元，預估目標價為4042元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.49元下修至76.59元，其中最高估值88.86元，最低估值59.97元，預估目標價為4042元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值88.86(88.86)115.15200.31290.38
最低值59.97(59.97)90120.76290.38
平均值76.45(76.78)101.78160.63290.38
中位數76.59(77.49)102.39160.72290.38

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值53,244,00070,075,00094,749,000137,859,000
最低值43,310,00046,301,00063,586,470137,859,000
平均值47,450,12056,303,46083,174,920137,859,000
中位數47,349,15055,883,00087,182,110137,859,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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