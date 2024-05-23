聯發科5G功耗低於同業25% 攜手夥伴推動綠色通訊

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-23 17:26

聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日表示，自家 5G CPE 產品的功耗較市面上其他解決方案低 25%，受全球客戶與合作夥伴歡迎，自上市以來已累計減少高達近 1,300 萬公噸的碳排量，相當於 2000 萬棵樹苗長大所需的固碳量，貢獻全球節能低碳，並推動綠色通訊生態圈。

聯發科指出，在通訊及連網設備日漸普及、對性能表現要求日增之際，公司持續透過優異技術、先進架構及電源管理，在永續減碳的道路上往前邁進。

此外，聯發科 5G 無線寬頻產品提供優異性能，以獨家的 3TX(Three Transmission Antennae) 和 L4S(Low-Latency, Low-Loss, and Scalable Throughput) 技術提升頻寬，並顯著降低延遲和封包遺失。與市面上僅採用 2TX 技術的產品相比，聯發科 5G CPE 獨家技術可提供 1.9 倍的吞吐量、降低 21 倍的網路延遲達到幾乎零延遲，更實現零封包遺失的優異性能。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，全球客戶及消費者都希望能擁有兼顧性能與能耗的產品，自家 5G 無線寬頻技術不僅性能頂尖，也擁有絕佳功耗表現，在提供優異使用者體驗的同時，更與全球客戶及夥伴共同推進永續未來。

聯發科 T830 5G 無線寬頻平台為 4 奈米晶片解決方案，為 5G FWA 和 5G MiFi 裝置提供高度整合且節能效益，支援 Sub-6GHz 頻段，並達到高達 7Gbps 的 5G 連線速度。

聯發科 T830 5G 平台整合 3GPP Release-16 的 5G modem、四核 Arm Cortex-A55 CPU、射頻收發器、GNSS 接收器及電源管理晶片，並搭載網路處理器和 Wi-Fi 硬體加速引擎，提供千兆級傳輸性能。