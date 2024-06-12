〈央行理監事會〉升準不升息 存準率升1碼收回千億資金 貨幣政策基調「緊縮」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 18:34

中央銀行今 (13) 日維持政策利率不變，但意外調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點，透過「升準不升息」來配合打炒房措施，央行總裁楊金龍指出，調升存準率 1 碼約收回市場游資 1200 億元，可解讀為「貨幣政策是進一步緊縮」。

楊金龍說明，調升存準率 1 碼約可收回 1200 多億元的市場資金，再加上過往已有兩次調升存準率經驗，合計這三次約收回游資 3600 億元。

楊金龍解讀，存準率屬貨幣政策流動性的管理工具之一，對通膨有抑制作用，是廣義的貨幣政策，此舉可說是貨幣政策進一步緊縮。

對於央行此次升準不升息，楊金龍表示，主要是考量今年以來國內通膨率緩步回降趨勢，同時經濟溫和成長、國內產出缺口呈微幅負值，因此，理事會認為維持政策利率不變有助整體經濟金融穩健發展。