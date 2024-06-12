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鉅亨速報

盤後速報 - 和泰車(2207)下週(6月20日)除息20元，預估參考價610.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

和泰車(2207-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。

以今日(6月13日)收盤價630.00元計算，預估參考價為610.0元，息值合計為20.0元，股息殖利率3.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

和泰車(2207-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。近5日股價上漲0.64%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 630.00 20.0 3.17% 0.0
2023/08/03 738.0 2.0 0.27% 0.2
2022/07/08 618.0 20.0 3.24% 0.0
2021/07/09 602.0 17.0 2.82% 0.0
2020/07/14 748.0 14.0 1.87% 0.0

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