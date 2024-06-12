盤後速報 - 和泰車(2207)下週(6月20日)除息20元，預估參考價610.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
和泰車(2207-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。
以今日(6月13日)收盤價630.00元計算，預估參考價為610.0元，息值合計為20.0元，股息殖利率3.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
和泰車(2207-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。近5日股價上漲0.64%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|630.00
|20.0
|3.17%
|0.0
|2023/08/03
|738.0
|2.0
|0.27%
|0.2
|2022/07/08
|618.0
|20.0
|3.24%
|0.0
|2021/07/09
|602.0
|17.0
|2.82%
|0.0
|2020/07/14
|748.0
|14.0
|1.87%
|0.0
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