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鉅亨速報

盤後速報 - ﻿宏碁(2353)下週(6月20日)除息1.6元，預估參考價48.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

﻿宏碁(2353-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(6月13日)收盤價50.10元計算，預估參考價為48.5元，息值合計為1.6元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

﻿宏碁(2353-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。近5日股價下跌3.37%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 50.10 1.6 3.19% 0.0
2023/06/29 33.55 1.5 4.47% 0.0
2022/06/30 25.3 2.28 9.01% 0.0
2021/06/30 30.7 1.5 4.89% 0.0
2020/07/02 17.9 0.7768 4.34% 0.0

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