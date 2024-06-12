盤後速報 - 宏碁(2353)下週(6月20日)除息1.6元，預估參考價48.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
宏碁(2353-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(6月13日)收盤價50.10元計算，預估參考價為48.5元，息值合計為1.6元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏碁(2353-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。近5日股價下跌3.37%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|50.10
|1.6
|3.19%
|0.0
|2023/06/29
|33.55
|1.5
|4.47%
|0.0
|2022/06/30
|25.3
|2.28
|9.01%
|0.0
|2021/06/30
|30.7
|1.5
|4.89%
|0.0
|2020/07/02
|17.9
|0.7768
|4.34%
|0.0
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