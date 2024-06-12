盤後速報 - 永光(1711)下週(6月20日)除息0.15元，預估參考價18.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
永光(1711-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(6月13日)收盤價19.05元計算，預估參考價為18.9元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
永光(1711-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為色料化學品,特用化學品,醫藥化學品,電子化學品。近5日股價下跌0.26%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|19.05
|0.15
|0.79%
|0.0
|2023/06/15
|20.8
|0.35
|1.68%
|0.0
|2022/06/16
|22.4
|0.5
|2.23%
|0.0
|2021/06/16
|19.55
|0.3
|1.53%
|0.0
|2020/06/17
|14.85
|0.3
|2.02%
|0.0
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