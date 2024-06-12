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鉅亨速報

盤後速報 - 永光(1711)下週(6月20日)除息0.15元，預估參考價18.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

永光(1711-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(6月13日)收盤價19.05元計算，預估參考價為18.9元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

永光(1711-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為色料化學品,特用化學品,醫藥化學品,電子化學品。近5日股價下跌0.26%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 19.05 0.15 0.79% 0.0
2023/06/15 20.8 0.35 1.68% 0.0
2022/06/16 22.4 0.5 2.23% 0.0
2021/06/16 19.55 0.3 1.53% 0.0
2020/06/17 14.85 0.3 2.02% 0.0

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