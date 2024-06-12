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鉅亨速報

盤後速報 - 華新(1605)下週(6月20日)除息1.1元，預估參考價35.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

華新(1605-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(6月13日)收盤價36.65元計算，預估參考價為35.55元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

華新(1605-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售。近5日股價上漲1.24%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 36.65 1.1 3.0% 0.0
2023/06/06 46.95 1.8 3.83% 0.0
2022/06/21 40.6 1.6 3.94% 0.0
2021/08/02 28.5 0.9 3.16% 0.0
2020/06/23 14.7 0.5061 3.44% 0.0

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