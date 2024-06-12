盤後速報 - 華新(1605)下週(6月20日)除息1.1元，預估參考價35.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
華新(1605-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(6月13日)收盤價36.65元計算，預估參考價為35.55元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
華新(1605-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售。近5日股價上漲1.24%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|36.65
|1.1
|3.0%
|0.0
|2023/06/06
|46.95
|1.8
|3.83%
|0.0
|2022/06/21
|40.6
|1.6
|3.94%
|0.0
|2021/08/02
|28.5
|0.9
|3.16%
|0.0
|2020/06/23
|14.7
|0.5061
|3.44%
|0.0
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