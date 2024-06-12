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鉅亨速報

盤後速報 - 艾美特-KY(1626)下週(6月20日)除息0.3元，預估參考價15.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

艾美特-KY(1626-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(6月13日)收盤價15.95元計算，預估參考價為15.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

艾美特-KY(1626-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電風扇、電暖器及各式小家電之研發、生產及銷售。近5日股價下跌2.15%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 15.95 0.3 1.88% 0.0
2023/09/06 17.95 0.5 2.79% 0.5
2021/09/15 24.05 0.5984 2.49% 0.3989
2020/07/21 28.45 0.8 2.81% 0.2
2018/07/27 20.1 0.1 0.5% 0.0

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