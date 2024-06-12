盤後速報 - 艾美特-KY(1626)下週(6月20日)除息0.3元，預估參考價15.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
艾美特-KY(1626-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月13日)收盤價15.95元計算，預估參考價為15.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
艾美特-KY(1626-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電風扇、電暖器及各式小家電之研發、生產及銷售。近5日股價下跌2.15%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|15.95
|0.3
|1.88%
|0.0
|2023/09/06
|17.95
|0.5
|2.79%
|0.5
|2021/09/15
|24.05
|0.5984
|2.49%
|0.3989
|2020/07/21
|28.45
|0.8
|2.81%
|0.2
|2018/07/27
|20.1
|0.1
|0.5%
|0.0
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