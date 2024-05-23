沃旭攜手台灣供應商 共組亞太風電新技術聯盟搶攻亞太商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-23 17:16

沃旭能源今 (23) 日宣布攜手台灣供應商，共組「亞太風電新技術聯盟」，涵蓋離岸風場開發、建置到運維階段，主要目標為提升台灣供應商技術本位，進一步開拓亞太離岸風點市場龐大的商機。

沃旭主導的「亞太風電新技術聯盟」供應商包括負責風場設計的林同棪、海纜生產供應的華新能源、生產製造管架式負壓沉箱水下基礎 (suction bucket jacket foundation,SBJ) 的世紀離岸風電，以及負壓沉箱水下基礎安裝工作的台船環海，供應商橫跨風場全生命周期。

沃旭台灣區董事長汪欣潔表示，沃旭將以大彰化東北離岸風電計畫作為國內業者的新技術發展平台，從設計、製造、安裝到運維全方位提升本土供應鏈的技術和量能，累積國際競爭力。

以水下基礎為例，未來會將負壓沉箱水下基礎的設計、製造以及安裝技術分別交由林同棪、世紀風電以及台船環海執行，以沃旭大彰化東北離岸風場作為全球離岸風電最先進規格和標準的實作場域，在區塊開發階段持續厚植台灣離岸風電的技術能量與成功實績，攜手台灣供應商進軍其他亞太風電專案。

此外，沃旭也將在大彰化東北離岸風場引進 275kV 電壓等級的海纜產品，由華新 (1605-TW) 麗華子公司、本地海纜供應商華新能源提供，未來將具備國際認證及技術能力，在台灣首座海纜廠生產最高規格 275kV 之產品，不僅落實國產化目標，也朝下一階段出口亞太市場的方向邁進。

沃旭在亞太區開發中離岸風場總裝置容量可達 6.4GW，除了在台灣的大彰化東北離岸風場以外，還包括韓國 1.6 GW 仁川離岸風場，於去年 11 月獲得開發許可。