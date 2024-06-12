房市交投熱度遽升 住展風向球又見熱絡黃紅燈　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 12:03

房市交投熱度遽升，市場也關注今 (13) 日下午台灣央行理監事會會再提出冷卻措施，事實上，熱度由代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2024 年 5 月再次轉燈號為代表熱絡的黃紅燈獲印證，5 月走升的指標項目包括預售屋推案量、新成屋戶數、待售建案個數，三平為議價率、來客組數、成交組數。

市調機構住展指出，5 月風向球在供給面上最值得關注，趕不及 3 月底與 4 月的 329 檔期案，落到 5 月推出，又逢 520 檔期進場案，激盪出量體，預售推案量來到近 1500 億元，為近一年來單月最強，超強主力案有推上百億元的新北市三重區「RiVER PARK」，以及達 70 多億元同樣在三重區的「甲山林市政官邸 3 號」，和台北市中正區的全坤建 (2509-TW)「全坤衡峰」，另有 10 多案都有數十億元的量體，住展雜誌發言人陳炳辰認為，建商有意呼應買氣，態度打鐵趁熱，趁勝追擊，免於頻傳打房消息夜長夢多。

同時，新成屋案亦被熱況帶動，不畏新版囤房稅上路的重稅風險，推出 300 多戶量體，破關連續兩個月的百來戶低量，其中桃園市楊梅區的「文生璞芯」、新北市板橋區的「榮群擎川」為指標，各推 150 戶與 80 戶量體，史上最強官方版低自備方案新青安即刻使用，也給足先建後售案建商莫大勇氣。

需求方面熱度不減，追蹤的指標建案平均來客組數每週約 31 組，而平均成交組數每週則約 4.2 組，維持前月高溫，相比過去來客組數都在 20 多組，成交組數至多 3 組，購屋信念走強不言可喻。陳炳辰指出，買房話題發燒、市場資金充沛均令買氣不墜，像台北市中山區、新北市三重區與淡水區、桃園市中壢區與八德區都有指標案成績不俗。

印證買氣的還有待售建案數，即便供給活水湧入，5 月待售案數降至 1003 案，月減 23 案，跌破千案一步之遙，去化熱度可見一斑，北台灣各縣市一致順銷，又以新北市最佳，桃園市與新竹縣居次，三縣市本皆屬房市熱區，不少二線地段在比價效益下完美結案，分數成長其來有自。

買盤積極度高漲讓不少新案成功以不二價銷售，而且不論價碼高低，買方都已有高度認知，比方說近期就有開價、成交價來到區域新高案仍數個月就完銷，實價資訊揭露也不乏案例成交達標開價水位，議價幅度低，風向球數據平均議價空間在一成以內，分數保持與前月一致。