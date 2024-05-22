自行撤股票上櫃申請 路易莎咖啡給出這個原因

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 19:14

連鎖咖啡業者路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (22) 日宣布，自行撤回股票上櫃申請，原因是近幾年多元化發展迅速，待布局效益顯現，再於適當時機送件申請上市櫃。

路易莎指出，連年獲利穩定成長，即便疫情中仍展現強韌成長力，2021 年稅後純益 8888 萬元，每股稅後純益 (EPS)4.4 元，2022 年稅後純益 1.01 億元，EPS 5.03 元，去年稅後純益 1.29 億元，EPS 6.28 元，當年度配發現金股利達 4.5 元，配發率 70%。

路易莎說明，在致力多元化發展的策略下，考量可能衍生的各種情境，先積極升級運營架構，待布局效益顯現，再送件申請上市櫃。

路易莎去年底在國內進行品牌升級，目標每年持續開設超過 15 家直營門市，尤其發展軌道經濟門市，與高鐵、北捷、高捷等積極拓展合作。