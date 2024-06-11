4檔高息ETF近一年現金股利殖利率達雙位數 00915含息報酬打敗大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 09:40

不只上市櫃公司進入除權息旺季，高股息 ETF 除息也是一波波，統計配息紀錄已滿一年的 12 檔高股息 ETF，近一年實際配發現金股利殖利率達雙位數以上的共有 4 檔，其中 3 檔花不到一周的時間即完成填息，包括凱基優選高股息 30(00915-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)。

進一步觀察，00915 今年以來股價含息報酬高達 24.94%，在高股息 ETF 中績效領先，也是今年來報酬唯一打敗台股大盤的高股息 ETF，顯然 00915 不只配息有能力，股價動能也具備追求股息價差兩頭賺的戰鬥力。

法人表示，今年以來受惠 AI 供應鏈效益與半導體優勢的台股，在資金推波助瀾下走出 21.53% 的顯著漲幅，在全球市場當中表現相當亮眼；高股息 ETF 近年因切合投資人現金流規劃需求而深受青睞，其中具備上有攻下有守特性的族群，仍繳出打敗大盤的傲人成績。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，從本益比與本淨比來看，台股目前來到高點附近，但美國 ISM 庫存循環走勢向上，台股企業獲利與國 ISM 庫存循環呈現正相關，台股企業獲利至少可望逐步走揚至今年底。

AI 趨勢也形成台股另一有力支撐，AI PC 終端製造幾乎被台廠壟斷，當 AI 逐漸實現到終端，台灣在整合上中下游的 AI 科技島地位益發確立。AI 趨勢加上景氣循環上揚，預期今年台股 EPS 年增率可達 25.91%，在實質基本面行情推升下，台股可望迎來一波評價上修好光景。