〈稅收統計〉5 月台股日均成交5328億 證交稅實徵275億年增73%連13紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 17:58

財政部統計處今（12）日公布 5 月全國賦稅收入新台幣 6098 億元、年減 1.9%，不過受惠股市交投熱絡，象徵台股動能的證交稅 5 月實徵 275 億元、年增 73%，連續 13 個月正成長。前 5 月證交稅實徵淨額並以 1156 億創歷史同期新高。

統計處副處長劉訓蓉表示，5 月全國賦稅實徵淨額 6,098 億元，較上年同月減少 119 億元，年減 1.9%，累計 1 至 5 月實徵淨額 1 兆 3,263 億元，較上年同期增加 861 億元，年增 6.9%。

今年前 5 月全國賦稅實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅增加 507 億元、綜合所得稅增加 303 億元、營業稅增加 286 億元較多。

5 月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅減少 465 億元較多，惟營業稅增加 118 億元、證券交易稅增加 116 億元。

在達成率方面，累計前 5 月實徵淨額 1 兆 3263 億元，年增 861 億元或 6.9%。累計前 5 月實徵淨額占累計分配預算數 112.6%，占全年預算數 41%。前 5 月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加 507 億元，綜合所得稅增加 303 億元、營業稅增加 286 億元較多。

達成率方面，前 5 月實徵淨額占累計分配預算數 112.6%，占全年預算數 41.0%。5 月單月稅目創同期新高有綜所稅、特消稅、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅。

前 5 月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於 100% 者有特銷稅 (248%)、贈與稅 (195%)、遺產稅 (181%)、證交稅 (136%)、綜所稅 (128%)、營業稅 (112%)、房屋稅 (108%)、關稅 (108%)、貨物稅 (103%)、牌照稅 (102%)、土增稅 (101%) 及營所稅 (100%) 等。而低於 100% 者有菸酒稅 (97%) 及地價稅 (94%)。

劉訓蓉表示，5 月台股日均成交值是 5,328 億元，增幅為 7 成 2，已經連續 3 個月維持單月 5 千億元的高水準，因此證交稅 5 月實徵淨額達到了 275 億元，創歷史同期的次高，累計 1 到 5 月證交稅實徵淨額 1,156 億元，更創下歷史同期新高，增幅近 8 成。

與股市相關的證交稅，5 月及前 5 月上市上櫃股票平均每日成交值為 5,328 億元、4,822 億元，分別較上年同期 (3099 億元、2847 億元) 年增 71.9%、69.3%。5 月證交稅實徵淨額 275 億元，較上年同月增加 116 億元，年增 73.0%，連續 13 個月正成長；累計 1 至 5 月實徵淨額 1156 億元，較上年同期增加 507 億元 (+78.1%)。

綜合所得稅方面 5 月實徵淨額 665 億元，較上年同月增加 74 億元 (+12.5%)，累計 1 至 5 月實徵淨額 2363 億元，較上年同期增加 303 億元 (+14.7%)，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報自繳稅款增加所致。

營業稅 5 月實徵淨額 1102 億元，較上年同月增加 118 億元 (+12.0%)，累計 1 至 5 月實徵淨額 3022 億元，較上年同期增加 286 億元 (+10.5%)，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定，且原油、電子零組件、電腦及其附屬單元等進口稅額增加。