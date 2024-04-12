〈稅收統計〉台股3月日均成交值5517億元 帶動單月證交稅連11紅創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-12 17:51

財政部今 (12) 日公布 3 月稅收統計 ，3 月實徵淨額 2,391 億元，較上年同期增加 244 億，年增 11.3%，主要來自證交稅實徵 291 億元，創下歷史新高，財政部指因 AI 商機續燒，及高股息 ETF 買盤暴增，台股交易持續熱絡所致。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，累計 1 至 3 月實徵淨額 5,576 億元，較上年同期增加 704 億元，年增 14.5%，占累計分配預算數 116.4%，占全年預算數 17.2%。3 月主要受惠於 AI 商機的續燒、ETF 熱賣等兩大助力，證交稅實徵 291 億元、年增 65.6％，更寫下連續 11 個月正成長的紀錄。

財政部統計，在今年 3 月及累計 1 至 3 月上市櫃股票平均每日成交值為 5,517 億元、4,525 億元，分別較上年同期的 2,928 億元、2,730 億元，年增 88.4%、65.8%。劉訓蓉指出，3 月上市櫃股票平均每日成交值破 5000 億元，較去年同月大幅增加近 9 成，單月的日均成交值寫下 2021 年 8 月以來的新高點。

劉訓蓉說明，3 月主要受到市場對美國聯準會降息的預期、AI 運用商機擴增等因素帶動，使股價、交易量皆衝高，台股加權指數在 3 月 21 日站上 2 萬點，而 3 月底指數收在 20294 點，更較 2 月大漲 1327 點，股市交易量能擴增，並帶動證交稅成長。