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鉅亨速報

盤後速報 - 群光(2385)下週(6月18日)除息7.8元，預估參考價191.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

群光(2385-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.8元。

以今日(6月11日)收盤價199.00元計算，預估參考價為191.2元，息值合計為7.8元，股息殖利率3.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

群光(2385-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鍵盤製造及銷售。數位影像產品之製造及銷售。電源供應器產品之製造及銷售。近5日股價上漲1.02%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 199.00 7.8 3.92% 0.0
2023/06/16 105.0 7.5 7.14% 0.0
2022/06/16 84.7 6.1 7.2% 0.0
2021/04/09 106.0 5.5 5.19% 0.0
2020/04/09 82.8 5.9 7.13% 0.0

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