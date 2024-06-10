盤後速報 - 群光(2385)下週(6月18日)除息7.8元，預估參考價191.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
群光(2385-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.8元。
以今日(6月11日)收盤價199.00元計算，預估參考價為191.2元，息值合計為7.8元，股息殖利率3.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
群光(2385-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鍵盤製造及銷售。數位影像產品之製造及銷售。電源供應器產品之製造及銷售。近5日股價上漲1.02%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|199.00
|7.8
|3.92%
|0.0
|2023/06/16
|105.0
|7.5
|7.14%
|0.0
|2022/06/16
|84.7
|6.1
|7.2%
|0.0
|2021/04/09
|106.0
|5.5
|5.19%
|0.0
|2020/04/09
|82.8
|5.9
|7.13%
|0.0
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