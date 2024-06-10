search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 台達電(2308)下週(6月18日)除息6.43元，預估參考價334.07元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

台達電(2308-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.43元。

以今日(6月11日)收盤價340.50元計算，預估參考價為334.07元，息值合計為6.43元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

台達電(2308-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。近5日股價上漲2.37%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 340.50 6.43 1.89% 0.0
2023/06/30 349.5 9.84 2.82% 0.0
2022/06/29 236.0 5.5 2.33% 0.0
2021/07/20 308.0 5.5 1.79% 0.0
2020/07/02 169.5 5.0 2.95% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數21792.12-0.30%
台達電340.5-1.30%

相關權證

台達電法興 槓桿151.01
台達電法興 槓桿6.9
加權指數法興 槓桿34.56
加權指數法興 槓桿15.05




Empty