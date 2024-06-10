盤後速報 - 台達電(2308)下週(6月18日)除息6.43元，預估參考價334.07元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
台達電(2308-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.43元。
以今日(6月11日)收盤價340.50元計算，預估參考價為334.07元，息值合計為6.43元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
台達電(2308-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。近5日股價上漲2.37%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|340.50
|6.43
|1.89%
|0.0
|2023/06/30
|349.5
|9.84
|2.82%
|0.0
|2022/06/29
|236.0
|5.5
|2.33%
|0.0
|2021/07/20
|308.0
|5.5
|1.79%
|0.0
|2020/07/02
|169.5
|5.0
|2.95%
|0.0
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