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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 20:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.27元下修至12.04元，其中最高估值13.7元，最低估值11.1元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 13.7(13.7) 14.93 16.14
最低值 11.1(11.1) 12.45 16.14
平均值 12.22(12.28) 13.88 16.14
中位數 12.04(12.27) 14.11 16.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 108,693,000 121,801,000 131,607,250
最低值 103,410,000 114,424,000 131,607,250
平均值 106,518,060 117,678,440 131,607,250
中位數 106,706,500 117,607,000 131,607,250

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 10.35 10.26 8.71 7.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		 98,322,545 115,748,378 107,474,079 95,082,227

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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