鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為240元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 20:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.27元下修至12.04元，其中最高估值13.7元，最低估值11.1元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.7(13.7)
|14.93
|16.14
|最低值
|11.1(11.1)
|12.45
|16.14
|平均值
|12.22(12.28)
|13.88
|16.14
|中位數
|12.04(12.27)
|14.11
|16.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108,693,000
|121,801,000
|131,607,250
|最低值
|103,410,000
|114,424,000
|131,607,250
|平均值
|106,518,060
|117,678,440
|131,607,250
|中位數
|106,706,500
|117,607,000
|131,607,250
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.35
|10.26
|8.71
|7.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|98,322,545
|115,748,378
|107,474,079
|95,082,227
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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